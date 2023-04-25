Вертоліт розбився недалеко від міста Волгоград.

У Волгоградській області РФ розбив вертоліт санітарної авіації "Ансат".

Унаслідок аварії вертольота знищений один член екіпажу, повідомляє ТАСС, посилаючись на відомості екстреної служби регіону. За попередніми відомостями, борт летів в місце дислокації - в селище Ерзовка (знаходиться під містом Волгоград).

Вертоліт впав поза житловими масивами, на борту не було пасажирів, розповіли в комітеті охорони здоров'я області. За його даними, ліквідований пілот - співробітник спеціалізованої організації, з якою уклали контракт на забезпечення роботи служби.

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За відомостями Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету РФ, вертоліт зазнав аварії біля Ерзівки, було знайдено тіло пілота, 1967 р. н.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 російського кримінального кодексу ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту і метрополітену, що спричинили з необережності смерть людини").

Цікаві новини Росії - що варто знати

Наприкінці січня стало відомо, що у Московській області в аеропорту Внуково зазнав аварії вертоліт Мі-8. Борт був власністю спеціального льотного загону "Росія", який займався перевезенням російського диктатора Володимира Путіна.

За відомостями ЗМІ, борт жорстко приземлився, і були пошкоджені його лопаті. Джерела повідомили, що унаслідок інциденту є постраждалі. Одна з можливих причин того, що сталося, - помилка пілотування.

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