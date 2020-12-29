Луджайн аль-Хатлуль була затримана буквально за кілька тижнів до того, як саудівським жінкам нарешті дозволили їздити за кермом.

Саудівська активістка, яка виступала за право жінок керувати автомобілем, засуджена до більш ніж п'яти років ув'язнення.

Читайте такожУ Саудівській Аравії стався вибух під час церемонії пам'яті жертв Першої світової (фото)Про це пише BBC.

Жінку звинуватили у зв'язках з країнами, недружніми королівству, а також у наданні їм секретної інформації. Її засудили до п'яти років та восьми місяців ув'язнення.

31-річна Луджайн аль-Хатлуль перебуває у в'язниці суворого режиму протягом двох з половиною років. Її та інших активістів затримали у 2018 році.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово вимагали її звільнення. Сім'я Хатлуль каже, що після арешту три місяці її тримали без зв'язку і катували.

Вона була затримана буквально за кілька тижнів до того, як саудівським жінкам нарешті дозволили їздити за кермом у 2018 році. Саудівські чиновники наполягають на тому, що її затримання не має нічого спільного з цим питанням.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська