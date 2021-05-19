Нетаньягу не виключив можливість окупації Сектора Газа / фото REUTERS

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на тлі загострення конфлікту Ізраїлю та ХАМАС не виключив можливість окупації Сектора Газа.

Про це повідомляє видання Newsru.co.il.

Він заявив, що є дві можливості домогтися спокою і безпеки в регіоні. 

"Або окупувати Газу, або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість", - сказав Нетаньягу.

Також він висловився стосовно часу проведення військової операції в Секторі Газа.

"Ми не стоїмо з секундоміром. Ми прагнемо до виконання завдань операції", - додав Нетаньягу.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

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Автор: Олег Давигора