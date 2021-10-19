У зв'язку з цим парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

Президент Чехії Мілош Земан не може виконувати обов’язки через стан здоров’я, який у нього погіршився через парламентські вибори.

Про це заявив спікер Сенату Мілош Вистрчил, передає Радіо Свобода.

За його даними, залишається лише невелика ймовірність, що Земан зможе повернутися до роботи найближчими тижнями. Тепер, підкреслює Вистрчил, парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

Нагадаємо, Земана госпіталізували після програшу провладної партії на виборах.

Читайте такожНа парламентських виборах у Чехії перемогу здобула опозиція, партія прем'єра Бабіша - друга

Вибори у Чехії: результати

На парламентських виборах у Чехії на перше місце вийшла коаліція "Разом" (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії. У неї близько 28 відсотків голосів. Рух прем'єр-міністра Андрея Бабіша на другому місці з незначним відставанням. На третьому місці ще одна - лівоцентристська - опозиційна коаліція.

Лідери двох опозиційних коаліцій вже заявили, що будуть вести переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів повинен доручити лідеру партії, що перемогла, сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує центристський рух АНО (акція незадоволених громадян) Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, проте, за оцінками спостерігачів, прем'єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

Автор: Денис Прядко