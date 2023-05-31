Пільгова ціна на проїзні квитки для українців діятиме до кінця червня.

Столиця Чехії Прага заявила про закінчення дії пільги на проїзд для українських біженців.

Як повідомив представник Празької інтегрованої транспортної системи PID Філіп Драпал, пільгова ціна на проїзні квитки для українців буде діяти до кінця червня, після чого проїзні квитки будуть продаватися українцям за загальним тарифом, повідомляє Proukrainu.blesk.cz.

"За нашою інформацією, поточна знижка у формі тарифу HN2 діє до 30 червня 2023 року, і немає планів щодо його подальшого продовження", - заявив Драпал.

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Раніше інфоцентри PID і Транспортного підприємства Праги (DPP) відмовлялися продавати біженцям абонементні проїзні квитки на 3 місяці за пільговою ціною. Тарифна категорія HN2 ("особа в матеріальному скруті 2") коштувала 444 чеські крони (735 грн).

Є можливість придбати проїзні за цим тарифом цей тариф на 1 місяць, вартістю 165 крон (273 грн), проте це можна зробити тільки до 30 червня.

Закінчення дії знижки для українських біженців 30 червня цього року зазначено в Тарифах Празької інтегрованої системи з 1 квітня.

Згідно із загальними тарифами абонементи коштують: 30 днів – 550 крон (919 грн); 90 днів – 1480 крон (2450 грн). Вчетверо менше коштують такі проїзні для літніх людей, студентів, молоді.

Скасування пільг для біженців з України

28 грудня 2022 року влада Словаччини оголосила, що українські біженці більше не зможуть безкоштовно їздити у столиці Словаччини Братиславі.

З 1 червня деякі країни скасували безкоштовний проїзд для біженців з України, але натомість запропонували пільги на проїзд. Платним став проїзд у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії. При цьому деякі з цих країн запропонували українцям пільговий проїзд за зниженою ціною.

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