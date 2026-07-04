НАТО має готуватися до найгіршого сценарію з Росією, - президент Латвії

Альянс повинен бути готовим до можливого загострення з боку Росії та посилювати не лише оборонні бюджети, а й реальні військові спроможності.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО має бути готовим до сценарію, за якого Росія продовжить ескалацію та перейде до відкритого протистояння з Альянсом.

Про це глава латвійської держави заявив в інтерв'ю DW. За словами Рінкевичса, країни-члени Альянсу повинні чітко сигналізувати Москві, що напад на НАТО матиме серйозні наслідки.

"Якщо Росія кине виклик НАТО, то відповідь блоку буде пропорційною", – наголосив президент Латвії.

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Він також підкреслив, що досягнення справедливого миру в Україні неможливе без активної участі європейських держав. Крім того, Рінкевичс заявив, що вступ України до Європейського Союзу відповідає інтересам Європи, зокрема з погляду безпеки.

Президент Латвії звернув увагу, що навіть заплановане збільшення оборонних витрат до 5% ВВП не гарантує необхідного рівня безпеки.

За його словами, проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у реальному нарощуванні військових спроможностей.

"Гроші дуже важливі, але необхідно мати озброєння, ракети і техніку, які можна придбати на ці бюджетні кошти", – зазначив він.

Окремо Рінкевичс наголосив, що США залишаються незамінним партнером Європи у сфері оборони, незалежно від політичних заяв окремих європейських лідерів.

Напередодні саміту НАТО

Нагадаємо, під час саміту НАТО, що відбудеться 7-8 липня в Туреччині, союзники пообіцяли 70 мільярдів євро на угоди про озброєння та допомогу Україні. Зазначалося, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конкретному пакеті фінансування.

Напередодні саміту НАТО в Анкарі Україна закликала союзників зафіксувати в підсумковій декларації її нову роль в євроатлантичній системі безпеки, яка полягає у тому, що Київ сьогодні є не лише отримувачем допомоги від Альянсу, а й робить власний внесок у безпеку країн-членів НАТО.

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