Країна не хоче допустити застосування зброї свого виробництва на полі бою.

Сербія має намір викуповувати все озброєння у внутрішніх виробників. У такий спосіб держава прагне перешкоджати потраплянню військової продукції власного виробництва на поле бою в Україну.

Відповідну заяву зробив президент країни Олександр Вучич в ефірі сербського телебачення. За словами лідера, він усвідомлює, що існують шанси потрапляння озброєння, виготовленого в Сербії, на фронт в Україні. Його можуть виявити як у окупантів, так і у ЗСУ.

А Сербія хоче усунути підстави для припущень, що країна надає військову допомогу тій чи іншій стороні. Заодно Белград прагне зміцнити власну армію. З цих причин було прийнято рішення викуповувати всю зброю у внутрішніх виробників.

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"Ми виробляємо боєприпаси, продаємо, коли просить, наприклад, Іспанія. Чи опиняться вони в кінцевому рахунку в Україні? Можливо. Чи знаємо ми, що так може статися? Ми знаємо, але який у нас вибір? Чи треба розривати довгострокові контракти з Америкою, яка закуповує третину, чверть боєприпасів — ви хочете заводи закрити? Щоб нам ніхто не сказав, що наша зброя йде туди — в найближчі три роки Збройні сили Сербії будуть закуповувати всю зброю і техніку", — заявив Вучич.

Поставки зброї від Сербії в Україну: що відомо

У "злитих" секретних документах Пентагону була інформація про готовність Белграда відправити військову допомогу Києву в найближчому майбутньому. При цьому країна нібито відмовилася навчати бійців ЗСУ.

Відразу після публікації цих відомостей у ЗМІ міністр оборони Сербії Мілош Вучевич виступив зі спростуванням. Він заявив: "Ми понад десять разів заперечували цю брехню, і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні оточуючим цей конфлікт країнам".

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