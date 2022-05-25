З "червоного" цей показник перейшов у "жовтий".

У невизнаному Придністров’ї понизили рівень терористичної загрози з "червоного" до "жовтого".

Як повідомляє молдовське Newsmaker.

За даними ЗМІ, відповідний наказ 5 травня підписав лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський.

"Жовтий рівень" запроваджується початково на 15 днів, але усі заходи, які діяли під час "червоного" рівня, залишаються чинними. Йдеться про посилений нагляд за стратегічними об’єктами, перевірки на блокпостах на в’їзді-виїзді та заборона використання дронів без спеціального дозволу.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються, але не можуть відновити роботу аеродрому в невизнаному придністровському Тирасполі, бо там все розікрали.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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