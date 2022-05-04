Територією цієї країни російський диктатор, ймовірно, скористається для ведення агресії щодо України.

Російський диктатор Володимир Путін може використовувати Молдову, щоб атакувати Україну. Можливе застосування так званого білоруського сценарію.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю НВ.

На її думку, весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику. Україна постійно наголошує на цьому західних партнерам.

"Путін використовує територію Білорусі, щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - заявила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України наразі не бачать величезної загрози для України з боку Придністровського регіону Молдови.

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