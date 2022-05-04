Російський диктатор Володимир Путін може використовувати Молдову, щоб атакувати Україну. Можливе застосування так званого білоруського сценарію.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю НВ.
На її думку, весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику. Україна постійно наголошує на цьому західних партнерам.
"Путін використовує територію Білорусі, щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - заявила Маляр.
Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України наразі не бачать величезної загрози для України з боку Придністровського регіону Молдови.