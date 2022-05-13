"Це може бути виклик, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - наголосив президент України.

З Придністров’я може бути вторгнення на територію України, але в цьому немає великої загрози.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

"Із Придністров’я може бути атака. Там, ми розуміємо, що 100% людей контролює Росія. Військові там, як місцеві, так і росіяни, а місцеві вже давно мають паспорти і якісь незаконні придністровські, і РФ, молдовські. Там три паспорти в однієї людини. Там, чесно кажучи, немає ніякої цивілізації. Там хаос", - сказав він.

За його словами, в Придністров'ї може бути військове угруповання в кількості до 15 тисяч. Зеленський додав, що "чесно кажучи, воно не дуже готове до військових дій".

Президент України каже, що в Придністров’я немає кордонів із РФ, тому "вони можуть мати додаткову військову підтримку тільки з неба - з літаків, висадка десанту".

За словами Зеленського, цю частину угруповання ми "не дуже боїмося, бо там із 15 тисяч уміють воювати до трьох тисяч людей, наскільки ми знаємо".

"Я думаю, що це може бути виклик, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - наголосив президент України.

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