У Києві стафордшир-тер'єр напав на таксу.
Відео очевидців з місця події опублікував Kyiv Media.
На відео видно, як стаф без намордника вчепився у вухо таксі. Ані господарі собак, ані присутні не могли відчепити пса. На нього кричали, його били, поливали водою, але нічого не допомагало. Такса в цей час кричала від болю і страху.
Потім на місце прибіг співробітник Національної гвардії. За допомогою ножа йому зрештою вдалося зупинити стафорда, змусити розтиснути щелепи та відпустити таксу. Вже за секунди такса була врятована, а собака, який щойно здавався розлюченим, завиляв хвостом.
Обережно! На відео присутня сцена насильства
Чи небезпечна порода собак стаффорд
Стафордшир-тер'єр - порода, що добре піддається дресуванню, але вимагає роботи з досвідченим кінологом.
Читайте такожЛюди багато місяців чули гавкіт: у Пакистані з колодязя врятували дивом вцілілих пса і кішокПри правильному ставленні власника до виховання та відсутності спадкових проблем стафи не проявляють агресію до людей, мають низький поріг дратівливості. При цьому іноді можуть бути агресивними щодо інших собак, а також - внаслідок захисно-оборонної реакції, коли відчувають небезпеку.
Заводячи стафордшир-тер'єра, власникам слід займатися дресуванням і приділяти особливу увагу достатнім фізичним навантаженням.
Чому господар цього стафорда вигулював його без намордника, а також не зміг дати команду, щоб припинити агресію до такси, невідомо. Можливо, собака не був достатньо дресованим чи не визнавав авторитет чоловіка, або ж зіграв роль інший зовнішній фактор.
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