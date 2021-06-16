Судячи з відео, господар вигулював тварину без намордника, а також не зміг впоратися з агресією за допомогою команд.

У Києві стафордшир-тер'єр напав на таксу.

Відео очевидців з місця події опублікував Kyiv Media.

На відео видно, як стаф без намордника вчепився у вухо таксі. Ані господарі собак, ані присутні не могли відчепити пса. На нього кричали, його били, поливали водою, але нічого не допомагало. Такса в цей час кричала від болю і страху.

Потім на місце прибіг співробітник Національної гвардії. За допомогою ножа йому зрештою вдалося зупинити стафорда, змусити розтиснути щелепи та відпустити таксу. Вже за секунди такса була врятована, а собака, який щойно здавався розлюченим, завиляв хвостом.

Обережно! На відео присутня сцена насильства

Чи небезпечна порода собак стаффорд

Стафордшир-тер'єр - порода, що добре піддається дресуванню, але вимагає роботи з досвідченим кінологом.

Читайте такожЛюди багато місяців чули гавкіт: у Пакистані з колодязя врятували дивом вцілілих пса і кішокПри правильному ставленні власника до виховання та відсутності спадкових проблем стафи не проявляють агресію до людей, мають низький поріг дратівливості. При цьому іноді можуть бути агресивними щодо інших собак, а також - внаслідок захисно-оборонної реакції, коли відчувають небезпеку.

Заводячи стафордшир-тер'єра, власникам слід займатися дресуванням і приділяти особливу увагу достатнім фізичним навантаженням.

Чому господар цього стафорда вигулював його без намордника, а також не зміг дати команду, щоб припинити агресію до такси, невідомо. Можливо, собака не був достатньо дресованим чи не визнавав авторитет чоловіка, або ж зіграв роль інший зовнішній фактор.

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Автор: Катерина Комолова