За останні пів століття громадяни Нідерландів загалом всиновили близько 40 тисяч дітей із 80 країн.

Нідерланди призупинили усиновлення дітей з-за кордону після того, як виявили, що деякі з них були викрадені або куплені в біологічних батьків.

Читайте такожБагряні ріки: село в Індонезії затопило водою червоного кольору (відео)Про це пише BBC.

За останні пів століття громадяни Нідерландів загалом всиновили близько 40 тисяч дітей із 80 країн.

Урядова комісія розслідує всиновлення дітей з Бангладеш, Бразилії, Колумбії та Індонезії в період з 1967 по 1988 рік. В окремих випадках може йтися про те, що діти на їхній батьківщині були вкрадені в біологічних батьків або продані під тиском.

У комісії зауважують, що про це могли знати окремі нідерландські посадовці. Також є підстави вважати, що зловживання стосуються не лише періоду 1967-1988 років, а можуть мати місце навіть сьогодні.

"Це буде болісно для деяких людей, але давайте не забувати причину цього рішення: припиняючи усиновлення, ми захищаємо дітей і їхніх біологічних батьків", - сказав міністр правового захисту Сандер Деккер.

Він додав, що наступний склад уряду повинен буде зайнятися тим, як розв'язувати проблему.

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Автор: УНІАН