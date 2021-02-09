Нідерланди призупинили усиновлення дітей з-за кордону після того, як виявили, що деякі з них були викрадені або куплені в біологічних батьків.
Читайте такожБагряні ріки: село в Індонезії затопило водою червоного кольору (відео)Про це пише BBC.
За останні пів століття громадяни Нідерландів загалом всиновили близько 40 тисяч дітей із 80 країн.
Урядова комісія розслідує всиновлення дітей з Бангладеш, Бразилії, Колумбії та Індонезії в період з 1967 по 1988 рік. В окремих випадках може йтися про те, що діти на їхній батьківщині були вкрадені в біологічних батьків або продані під тиском.
У комісії зауважують, що про це могли знати окремі нідерландські посадовці. Також є підстави вважати, що зловживання стосуються не лише періоду 1967-1988 років, а можуть мати місце навіть сьогодні.
"Це буде болісно для деяких людей, але давайте не забувати причину цього рішення: припиняючи усиновлення, ми захищаємо дітей і їхніх біологічних батьків", - сказав міністр правового захисту Сандер Деккер.
Він додав, що наступний склад уряду повинен буде зайнятися тим, як розв'язувати проблему.
Вам може бути цікаво
- За спробу продати своє немовля львівську студентку посадили на п'ять років (відео)
- Зеленський закликав уряд сприяти забезпеченню права дітей-сиріт на сімейне виховання
- У світі зростає кількість жертв торгівлі людьми – ООН
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram