Ветеран правосуддя вважає, що Путін може бути ув'язнений за численні злочини перед Україною.

Путін може бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють військові РФ в Україні за його наказом. Так вважає ветеран правосуддя 101-річний Бенджамін Ференц, який працював прокурором на Нюрнберзькому процесі над керівниками гітлерівської Німеччини.

"Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства", - сказав Ференц.

Путін може бути ув'язнений, як лідер боснійських сербів Радован Караджич, якого засудили за геноцид.

"Це дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.

На його думку, західні країни сподівалися, що загроза Нюрнберзького процесу стримуватиме російських військових від скоєння злочинів. Але зараз зрозуміло, що цей прецендент не діє на окупантів.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі уже почав розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: