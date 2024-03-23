Спікер парламенту Пітер Пеллегріні пообіцяв підтримати уряд, якщо його оберуть на посаду президента.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який займає проросійську позицію, може зміцнити свою владу, якщо словаки оберуть його союзника наступним президентом на виборах цими вихідними.

Як пише Bloomberg, у разі, якщо спікер парламенту Петер Пеллегріні збереже лідерство на виборах 23 березня і переможе у другому турі за два тижні, система стримувань і противаг, яка утримувала Фіцо у вузді, може зникнути.

У Словаччині, яка є членом ЄС і НАТО, президент відіграє здебільшого церемоніальну роль. Але ця людина також є головнокомандувачем збройних сил і призначає суддів і співробітників Центрального банку. Маючи право вето, президенти можуть гальмувати ухвалення законів і просити конституційний суд поставити їх під сумнів.

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Президентка, що йде, Зузана Чапутова, адвокатка з прав людини, використовувала цю тактику в лютому, щоб призупинити частину перегляду кримінального кодексу, що ускладнює розслідування і покарання за корупцію.

Але 48-річний Пеллегріні дав зрозуміти, що він не має наміру діяти таким самим чином щодо інших спірних планів, зокрема плану, який дасть Фіцо контроль над громадською телерадіомовною компанією, створюючи потенційну напругу з ЄС.

Ідея створення противаги уряду "абсолютно хибна" і обіцяє лише "конфлікт між інститутами цієї держави", заявив Пеллегріні в січні, висуваючи свою кандидатуру.

Позиція Фіцо - деталі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не змінить свою думку щодо війни в Україні навіть попри те, що це позначається на відносинах із сусідніми країнами, зокрема Чехією.

До цього він неодноразово озвучував тези російської пропаганди, зокрема звинувачував "українських неонацистів" у початку війни на Донбасі.

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