Фіала побоявся витоку інформації.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі у Парижі вирішив не ділитися із союзниками подробицями щодо постачання снарядів в Україну у зв’язку з присутністю на зустрічі прем’єра Словаччини Роберта Фіцо. Як повідомляє Actualne, Фіала побоявся витоку інформації.

За даними ЗМІ, йдеться про зустріч європейських лідерів у Парижі три тижні тому, яка мала на меті обмін інформацією про те, як країни-учасниці можуть військово допомогти окупованій Україні.

"Фіала планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн. Глава чеського уряду знав, що союзники будуть сидіти за столом, і хотів уточнити походження та ціну боєприпасів", - пише видання.

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Однак виявилося, що замість запланованих 15 учасників до зустрічі доєдналися 25 лідерів, і серед них – словацький прем’єр Фіцо, відомий своєю проросійською позицією.

Коли Фіала дізнався, що Фіцо сяде за стіл переговорів, він вирішив змінити свій виступ, прибравши з нього кілька пунктів про чеську ініціативу. Цю інформацію підтвердив виданню один з чеських дипломатів. Зазначається, що найбільш чутливі речі Фіала передавав кільком учасникам зустрічі окремо.

"Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра наблизилася до російських вух", - стверджує видання.

Позиція Фіцо щодо України

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово озвучував тези російської пропаганди, зокрема звинувачував "українських неонацистів" у початку війни на Донбасі.

Раніше Чехія призупинила міжурядові консультації зі Словаччиною через розбіжності щодо ключових тем зовнішньої політики. А президент Чехії Петр Павел навіть назвав прем'єр-міністра Словаччини "розчаруванням".

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не змінить свою думку щодо війни в Україні навіть попри те, що це позначається на відносинах із сусідніми країнами, зокрема Чехією.

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