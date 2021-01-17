Поліція і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути Музейну площу, але коли ті відмовилися, втрутилася поліція.

Поліція Амстердама розігнала акцію протесту на Музейній площі, використовуючи водомети та службових собак.

Читайте такожУ Відні пройшли багатотисячні протести проти коронавірусних обмеженьПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Сотні людей зібралися сьогодні вдень на демонстрацію під назвою "Ніколи більше не голосуйте за кабінет Рютте!", організовану групою "Nederland in resistance", яка також виступає проти коронавірусних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Муніципалітет Амстердама заборонив демонстрацію на площі, прийнявши екстрений наказ, коли з'ясувалося, що на площі зібралися сотні протестувальників, що суперечить коронавірусним обмеженням.

Поліція і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути Музейну площу, але коли ті відмовилися, втрутилася поліція.

Виникли кілька сутичок протестуючих з поліцейськими, поліції вдалося відтіснити демонстрантів лише після застосування водометів.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdampic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Що цьому передувало

15 січня уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте подав у відставку через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві з дитячими виплатами в період з 2013 по 2019 рік.

Близько 20 тисяч працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство і їм було наказано повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років з 2012 року.

Деякі сім'ї через це були близькі банкрутства або змушені були переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН