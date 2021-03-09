Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, вважаючи його діяльність антиконституційною та антинаціональною.

У Вірменії опозиція заблокувала парламент і має намір припинити діяльність інших держустанов.

Читайте такожВ Італії затримали підозрюваного у причетності до теракту в ПарижіЯк повідомляє «Новини-Вірменія», протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, вони перекрили кілька вулиць, встановивши на них намети.

Представник Верховного органу Вірменської Революційної Федерації "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян повідомив, що учасники протесту блокуватимуть й інші державні установи.

«Усі ті держінститути, які ведуть антинаціональну, антидержавницьку й антиконституційну діяльність, ми повинні оточити й припинити їхню діяльність», - заявив він.

За словами Сагателяна, вони перекривають проспект Баграмяна і вулицю Демірчяна і мають намір не допустити продовження роботи парламенту, оскільки, на думку протестувальників, їхня робота антиконституційна, антидержавна й антинаціональна.

Що цьому передувало

Я25 лютого Генштаб ЗС Вірменії вимагав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в цій кризовій та критичній для вірменського народу ситуації.

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

В Єревані після цих подій пройшли мітинги прихильників і противників Пашиняна. Опозиція перекрила проспект, де розташована будівля парламенту Вірменії, і оголосила про безстрокові цілодобові акції протесту, які триватимуть до відставки Пашиняна.

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Автор: Інна Андаліцька