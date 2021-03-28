Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян робить це заради того, щоб в країні відбулися позачергові парламентські вибори.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у квітні піде у відставку зі своєї посади.

Про це повідомляє Meduza.

За словами Пашиняна, він подасть у відставку "не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори".

У період перед виборами Пашинян залишиться виконувачем обов'язків глави уряду. Вибори заплановані на 20 червня.

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Протести у Вірменії

Заклик Пашиняна вийти на мітинг пролунав на тлі його конфлікту з керівництвом Генштабу країни та опозицією.

Після укладання угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі у Вірменії почалися акції опозиції з вимогою відставки прем'єра.

Також армія Вірменії зажадала відставки Пашиняна після звільнення першого заступника начальника відомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштабу Вірменії Оник Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу.

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Автор: Денис Прядко