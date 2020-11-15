Сьогодні в Мінську та в інших містах проходять протестні Марші народовладдя.

Правозахисники заявляють про майже 330 затриманих на акціях протесту в Білорусі.

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", сьогодні в Мінську і в інших містах проходять протестні Марші народовладдя.

Читайте такожТихановська заявила про створення в Білорусі "Народного трибуналу"Так, більшість учасників акцій затримали в Мінську.

Крім того, затримання відбулися і в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Могильові, Гродні, Новополоцьку, Бресті і Світлогірську.

Наразі правозахисникам відомо про 328 випадків затримання.

Зокрема, серед затриманих понад 10 кореспондентів, журналістів і фотографів видань і інформагентств.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

За три місяці акцій протесту в Білорусі, за даними опозиції, було затримано понад 25,8 тисячі осіб.

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Автор: Антоніна Доломанжи