Дочка чоловіка розповіла, що в їхній родині тільки батько підтримує Олександра Лукашенка.

Житель Мінська викликав міліцію на своїх дочок, які вивісили у квартирі штори в біло-червоній-білій гамі.

Читайте такожШвейцарія ввела санкції проти Лукашенка і його синаПро це пише TUT.BY.

У родині мінчанки Ольги тільки її батько підтримує Олександра Лукашенка.

Конфлікт стався в неділю, 6 грудня. Цього дня під вікнами їхнього будинку омонівці затримували людей.

«Батько на це подивився, послухав наші розмови про те, що бігає міліція, ганяє людей. Він у нас за Лукашенка, а наші політичні погляди ми висловили, повісивши шторку. Його, напевно, все в той день розлютило остаточно. Раптово батько прийшов до нас і сказав: «Я викликав міліцію». Ми спочатку подумали, що це жарт, але коли пролунав дзвінок у двері і за нею були двоє міліціонерів в цивільному, ми опинилися в шоці», - розповіла Ольга.

Співробітники запитали, що сталося. Батько Ольги, за її словами, сказав прямо: «Ось, моя сім'я тут вивісила прапори». Міліціонери сфотографували балкон Ольги.

«Сказали, що розцінюють це як одиночний пікет. Але ми домовилися: знімаємо штори при міліціонерах і розходимося. Ніяких заходів відповідальності до нас застосовувати не будуть, принаймні вони так сказали. До того ж після того, як ми зняли штори, міліціонери видалили фотографію балкона. Але хто знає: може, потім вони її відновлять?» - зазначила жінка.

За словами жінки, міліціонери були «хороші хлопці» і розмовляли культурно. Вона згадує, що одного разу її батько зривав ці штори самостійно, але інші члени сім'ї повісили їх назад.

«Хоча такого ми від нього не очікували. У нас нормальні відносини, всі свята сімейні проводимо разом: Новий Рік, дні народження. Ще у нас є дача - ми туди їздили кожні вихідні разом. Згодна, суперечки були, я це вже сказала. Але щоб на рідних дітей викликати міліцію? Я б ще могла зрозуміти, якби він на мою матір викликав: вони в розлученні. Але щоб на сина, дочку і рідного онука... Нам дуже прикро. Не страх, не злість, не ненависть, а ось просто бере образа», - поділилася Ольга.

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про введення обмежувальних заходів прийнято через придушення мирних протестів і фальсифікації результатів президентських виборів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Людмила Жерновська