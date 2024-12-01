Впродовж усього часу російсько-української війни у складі ЗСУ воювало чимало громадян Грузії.

У Грузії розгортається протистояння між проросійським урядом та опозиційно налаштованою частиною народу. З огляду на це частина грузинських добровольців, які у лавах ЗСУ захищають Європу від російської навали, можуть повернутися на батьківщину. Відповідну заяву оприлюднив голова військового комітету "Кавказького Союзу" Ладо Гамсахурдія.

"Командири грузинських підрозділів, які входять до військового комітету Кавказького Союзу, на позачерговій нараді вирішили повернутися до Грузії та чекають сигналу від президентки Грузії!" – написав він у своєму Твітеррі.

Гамсахурдія закликав всіх членів військового комітету "Кавказького Союзу" обʼєднатися під егідою Національної гвардії Грузії.

Відео дня

Керівники "Кавказького легіону" Георгій Кесарелі, Гоча Хорава та Вако Суладзе також опублікували відеозвернення, в якому висловили бажання "захистити національний суверенітет Грузії та цивільне населення в будь-якій формі від будь-якої загрози".

Політична криза в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, на парламентських виборах у Грузії, які відбулися наприкінці жовтня, перемогла правляча партія "Грузинська мрія", яку вважають проросійською.

Опозиційні сили та чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі не визнали результати цих виборів. А коли днями уряд оголосив про замороження планів євроінтеграції Грузії, в Тбілісі спалахнули масштабні протести проти чинного уряду і проти результатів парламентських виборів.

Напередодні президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде у відставку (її каденція закінчується у грудні), доки не відбудуться нові, чесні вибори до парламенту.

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