Письменницю часто звинувачують у трансфобії.

Американська асоціація квідичу та Вища ліга квідичу вирішити змінити назву реальної версії цього спорту.

Про це повідомляється в їх спільному прес-релізі.

Реальний квідич з'явився в 2005 році у Вермонті. Алекс Бенепе і Ксандер Маншель адаптували гру з книг про Гаррі Поттера в реальне життя.

Назва гри є торговою маркою компанії Warner Bros., тому вона обмежує можливість спонсорувати команди і транслювати матчі.

Читайте такожСпецепізод "поттеріани": показали, як сьогодні виглядають Драко Малфой і сім'я ВізліЩе однією причиною зміни назви стало те, що Ліги хочуть дистанціюватися від Джоан Роулінг, яка часто піддається критиці "через свою анти-транс-позицію".

"Наш вид спорту заробив репутацію одного з найпрогресивніших видів спорту в світі з точки зору гендерної рівності та інклюзивності, почасти завдяки правилу максимуму гендерної рівності, яке передбачає, що в команді не може бути понад четверо гравців однієї статі на полі", - йдеться в повідомленні.

Протягом наступних кількох місяців Ліги проведуть серію опитувань, щоб прийняти рішення щодо нової назви.

Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії

У червні Джоан Роулінг випустила велику колонку "про питання гендеру і статі". Письменниця висловила занепокоєння через зростаючу кількість трансгендерних переходів серед дівчат-підлітків, а також через те, що у трансгендерних жінок є доступ до жіночого туалету.

Есе автора стало реакцією на жорстку критику на її твіти, в яких вона, зокрема, поіронізувала над висловлюванням: "люди, у яких є менструація". В результаті Роулінг розкритикували за трансфобію, причому не тільки активісти, а й актори, які зіграли в "Поттеріані".

У листопаді 2021 року письменниця поскаржилася на цькування з боку захисників прав трансгендерних людей.

Автор: Людмила Жерновська