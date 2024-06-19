Чиновники кажуть, що в Альянсі думають над формулюваннями, які будуть ключовими.

США та декілька ключових союзників, у тому числі Велика Британыя, активно обговорюють, наскільки рішуче взяти на себе зобов’язання щодо членства України в НАТО на 75-му саміті альянсу у Вашингтоні.

Як пише CNN з посиланням на низку високопоставлених джерел, США стикаються з критикою з боку низки європейських країн за те, що вони не бажають йти так далеко, як хотіли б деякі – особливо ті, хто знаходиться поблизу кордону з Росією.

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб альянс під час саміту наступного місяця пообіцяв, що в України є "міст" до членства в НАТО, але це не "незворотний шлях", як заявив у квітні генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

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Видання зазначає, що остаточні формулювання альянсу щодо України під час липневого саміту у Вашингтоні є критичними. Найближчими днями союзники ретельно обговорюватимуть його, а потім ретельно досліджуватимуть, оскільки він окреслюватиме світу, зокрема Росії, перспективи для України в НАТО.

"На (Вашингтонському - УНІАН) саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО та забезпечити наявність моста до членства, моста, який буде міцним і добре освітленим", – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Високопоставлений чиновник США сказав, що представники адміністрації Байдена не вважають, що формулювання "незворотний шлях" підтримає весь альянс, зокрема Угорщина. Як повідомляє одне з джерел, США вважають, що вони близькі до досягнення резолюції з усіма союзниками щодо формулювань.

Деякі члени НАТО також неохоче вживають формулювання про "незворотний вступ" України в НАТо, адже країна ще має здійснити всі необхідні демократичні та антикорупційні реформи. Оскільки до саміту залишився приблизно місяць, ця тема залишається центральною точкою напруги в поточних розмовах.

"Більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена, коли йдеться про окреслення конкретного шляху для України", - сказав центральноєвропейський дипломат.

Другий європейський чиновник, чия країна є більш агресивною щодо членства України, ніж США, сказав, що європейські союзники безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога більш чітким.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що слід прокласти новий шлях. Слід звернути увагу на швидке відстеження членства України", - сказав другий чиновник.

У квітні Столтенберг сказав президенту України Володимиру Зеленському в Києві, що "робота, яку ми зараз ведемо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, щоб, коли прийде відповідний час, Україна могла стати членом НАТО негайно".

Тим не менш, існує загальне визнання того, що позиція НАТО поза самітом повинна була змінитися з минулорічної зустрічі у Вільнюсі, коли союзники заявили, що "майбутнє України в НАТО". Тоді члени альянсу оголосили, що вони скасують вимогу щодо Плану дій щодо членства для України, що полегшить вступ, але все ж відмовилися повідомити часові рамки щодо того, скільки часу це може зайняти.

Зеленського це розлютило. Він назвав "безпрецедентним і абсурдним" те, що йому не запропонували графік членства.

Нечіткі зобов'язання у 2008 році

Ще в 2008 році на саміті НАТО в Будапешті Україні вперше запропонували нечіткі зобов'язання щодо запрошення приєднатися в майбутньому. Українці часто посилаються на відсутність ясності 16 років тому як на аргумент того, що заслуговують на більше, особливо під час нападу з боку Росії.

"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання, що Україна стане членом альянсу. Чітке формулюванняа, саме те, про що ми домовимося… зараз обговорюється між союзниками", - сказав Столтенберг у вівторок на прес-конференції в Державному департаменті США.

Адміністрація Байдена розрекламувала свій нещодавно підписаний десятирічний оборонний пакт з Україною, який називає себе "мостом до можливого членства України в Альянсі НАТО". Але для багатьох європейців цього недостатньо.

"Звичайно, ми були б за "незворотність", - сказав третій східноєвропейський чиновник.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною розпочнуться, лише якщо Київ офіційно відмовиться від своїх прагнень щодо НАТО.

"Як тільки Київ заявить про готовність до такого рішення, - сказав Путін у п'ятницю, - з нашого боку негайно, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори".

Ключовим компонентом членства в НАТО є пакт про взаємну оборону, відомий як стаття 5, який зобов’язує союзників НАТО захищати будь-якого члена, який піддається нападу. Україна посилює свій поштовх до вступу в НАТО після того, як на неї вперше напала Росія в 2014 році.

З початку війни в Україні у 2022 році українські та європейські чиновники звинувачували США в тому, що вони занадто бояться спровокувати Путіна та ескалувати конфлікт. Україна була водночас вдячна та розчарована, спостерігаючи, як США пропонують все більші й більші пакети зброї, але повільнішими темпами, ніж це було потрібно.

Минулого місяця Столтенберг опосередковано розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не дозволила Україні використовувати зброю США для ударів по Росії.

"Це агресивна війна Росії проти України. Україна має право захищати себе. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії", - сказав генсек.

30 травня адміністрація Байдена оголосила, що Україна може вести вогонь по Росії, але лише обмежено й не застосовуючи ATACMS.

Лондон часто був набагато більш перспективним, ніж Вашингтон, щодо зброї для України та способів її використання. Загалом, протягом усього конфлікту британські чиновники, найближчі союзники США в НАТО, постійно сподівалися, що Білий дім займе більш агресивну позицію.

Офіційні особи, з якими спілкувався CNN, підкреслили, що щодо комюніке НАТО ще не прийнято жодних рішень, і мова все ще активно обговорюється напередодні саміту.

"Коли текст буде на столі і країни почнуть переговори, ми зможемо побачити повну картину. Ми готові до переговорів; звичайно, ми хотіли б, щоб це було якомога амбітніше", - сказав східноєвропейський чиновник.

Саміт НАТО - що відомо

Як писав УНІАН, 32 країни-члени НАТО зберуться 9-11 липня у Вашингтоні, аби відзначити 75-ту річницю створення Альянсу. Очікується, що саміт зосередиться на будівництві оборонного виробництва та досягненні планових показників оборонного бюджету через загрози з боку РФ.

Віце-прем’єр-міністра України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина додала, що Київ очікує від саміту рішень, які "допоможуть суттєво зміцнити обороноздатність країни та її здатність протистояти російській агресії, а також стати запобіжником від повторних нападів у майбутньому".

"Ми також очікуємо конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності", - наголосила вона.

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