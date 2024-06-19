Наразі Кремль глибоко залежний від свого неблагополучного союзника на Далекому Сході.

Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) є послідовником Росії. Радянський Союз був першою країною, яка визнала свого нового сателіта. Протягом їхніх довгих і часом суперечливих відносин Росія, спочатку як СРСР, а потім як РФ, була старшим партнером. Але тепер, коли Москва поділяє статус вигнанця Пхеньяна, партнерство вирівнялося. Цього тижня, коли Володимир Путін вперше за 24 роки ступив на північнокорейську землю, він зробив це не як старший брат, а як друг у біді, пише The Times.

Зазначається, що наразі Кремль глибоко залежний від свого неблагополучного союзника на далекому сході. Війна в Україні є ненажерливою у споживанні боєприпасів. Північнокорейські ракети, снаряди та артилерійські снаряди можуть бути далеко не найвищої якості, але вони доступні в достатній кількості. Попри заперечення Пхеньяна, за даними американської розвідки, 11 000 контейнерів зі зброєю вже вирушили на захід.

"Синергія очевидна. У той час як російські державні арсенали скоротилися після закінчення холодної війни, Північна Корея залишилася в бізнесі, щоб оснастити масову армію… Маючи тривалий досвід міжнародного вигнанця, Пхеньян також може допомогти своєму партнеру уникнути західних санкцій, зокрема щодо фінансових операцій. А що він отримає натомість? З одного боку – продовольство, щоб компенсувати жахливі показники свого сільськогосподарського сектору, а з іншого – технології, насамперед у сфері космосу та озброєнь", – йдеться у публікації.

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За словами журналістів, Кім Чен Ин сповнений рішучості перетворити економічно занепалу державу на космічну потугу. Минулого року був запущений супутник-шпигун, але його функціональність незрозуміла; ракета з другою місією спостереження вибухнула незабаром після зльоту. Росія, з її історією надійних ракет-носіїв, може бути великою підмогою в цьому питанні. Більш зловісною може бути готовність Москви надати технології для посилення ядерного арсеналу КНДР.

Американська розвідка особливо занепокоєна тим, що Росія передає технології та досвід для створення ядерної ракетної системи, що запускається з підводного човна. Північна Корея пройшла етап експериментів з балістичними ракетами наземного базування: її технологія вже дозріла. Але такі системи будуть вразливі до превентивного удару США. Сили на підводних човнах забезпечили б Кіма засобами для нанесення ударів у відповідь по американських цілях в Тихому океані і по союзниках США. Росія також може допомогти з тактичною ядерною зброєю.

"На тлі розмов про вічну дружбу і солідарність перед обличчям зловмисного Заходу, поглиблення альянсу між цими євразійськими тираніями базується на спільному прагненні до виживання. Цього літа у Путіна може бути останній шанс захопити територію України і вигідно позиціонувати себе для переговорів. Його артилерія потребує підживлення. Так само, як і зацькований народ Північної Кореї. Зброя в обмін на масло. Це угода, яку можуть оцінити обидві сторони", – підкреслюють автори.

Візит Путіна до КНДР

Кремлівський правитель вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Візит Путіна до Північної Кореї може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до заснованого на спільній ворожості до Заходу і його союзників партнерства, який розширює можливості обох лідерів та поглиблює глобальні лінії розломів.

Правитель РФ Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР".

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