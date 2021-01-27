У Кремлі за підсумками розмови президента Росії Володимира Путіна і президента США Джозефа Байдена заявили про «серйозні розбіжності» з українського питання.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Використані фрази саме відображають позицію сторін і, звичайно, різниця у викладі говорить про серйозні розбіжності з цього приводу. Але головне, що є готовність продовжувати діалог для обговорення цих розбіжностей», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, які визначення використовувалися під час телефонної розмови Путіна і Байдена. За його підсумками Кремль повідомив, що обговорювався «внутрішньоукраїнський конфлікт», а в Білому домі заявили про «триваючу агресію з боку Росії» проти України.
На уточнююче запитання УНІАН, чи обговорювали глави держав питання про відновлення формату діалогу за аналогією контактів по лінії «Сурков-Волкер», Пєсков сказав: «Ні, в деталі не вдавалися».
Читайте такожAssociated Press: Перша розмова Байдена з Путіним віщує зміни у відносинах між США і Росією
Розмова Байдена і Путіна: про що говорили президенти
26 січня Байден провів свою першу з моменту вступу на посаду телефонну розмову з Путіним. Під час розмови президент США заявив про підтримку суверенітету України.
Також сторони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START) та інші питання.
У Білому домі США також повідомили, що Байден і Путін погодилися підтримувати відкриту і постійну комунікацію.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram