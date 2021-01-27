Під час першої телефонної розмови президент США порушив питання, зокрема щодо російської хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Навального.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що США твердо відстоюватимуть свої національні інтереси.

Читайте такожПрезидент Польщі закликав ЄС посилити санкції проти РосіїЯк повідомляє прес-служба Білого дому, про це Байден повідомив під час своєї першої з часу вступу на посаду телефонної розмови з російським лідером.

Зазначається, що Байден порушив питання, що викликають стурбованість, в тому числі стосовно хакерської атаки на інфраструктуру компанії SolarWinds, щодо повідомлень про те, що "Росія встановила винагороду за американських солдатів в Афганістані", втручання у вибори в США у 2020 році, а також отруєння критика Кремля Олексія Навального.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть твердо для захисту своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які наносять шкоду нам або нашим союзникам", - наголошується у повідомленні Білого дому.

Також повідомляється, що Байден і Путін погодились підтримувати відкриту і постійну комунікацію.

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Автор: УНІАН