Російський диктатор обговорив із Сі також війну в Україні та відносини обох країн зі США.

Китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Путін провели телефонну розмову, під час якої оголосили про поглиблення співпраці між своїми країнами.

Поглиблення торкнеться політичної, економічної та енергетичної сфер, вказують аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у свіжому огляді. "Путін і Сі повторили шаблонні наративи, наголошуючи на посиленні зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між Росією та КНР", - йдеться у аналізі.

Аналітики Інституту додали, що помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що російський диктатор обговорив із Сі також війну в Україні та відносини обох країн зі США, хоча ці теми не були згадані в офіційному пресрелізі Кремля.

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За словами Ушакова, Сі Цзіньпін також розповів Путіну про що говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів телефонний діалог з Сі Цзіньпіном 17 січня.

Розмова Путіна і Сі

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Ця розмова відбулася через 4 дні після того, як китайський лідер поговорив із президентом США Дональдом Трампом.

Сі Цзіньпін у розмові з Путіним заявив про "готовність у 2025 році вивести відносини Китаю і Росії на нову висоту, протистояти зовнішній невизначеності". А Путін заявив, що "спільна робота РФ та Китаю відіграє важливу стабілізуючу роль у міжнародних справах".

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