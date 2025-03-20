У Кремлі проговорилися про справжнє бажання Москви і Вашингтона.

Європа заважає Путіну і Трампу співпрацювати і взагалі є "стороною війни" в Україні. Таку заяву на брифінгу зробив спікер Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Sky News.

За його словами, плани щодо "мілітаризації" Європи "розходяться" з настроями в США та Росії.

"Ми чуємо багато сигналів з Брюсселя щодня. Головні сигнали з Брюсселя та європейських столиць зараз стосуються планів мілітаризації Європи, що явно суперечить настрою президентів Росії та США шукати шляхи для мирного врегулювання", – заявив Пєсков.

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Спікер Кремля вважає, що Європа "занурилася в мілітаризацію" і перетворилася на "партію війни".

В Європі шукають спосіб стримати агресію РФ без США

Як писав УНІАН, після того, як Білий дім фактично відмовився продовжувати підтримку України і почав зближення з агресором, Кремль терміново знайшов нового ворога №1 замість США. Тепер в очах російської пропаганди головним розпалювачем війни є не Америка, а Європа, зокрема Велика Британія.

Франція та Велика Британія започаткували "коаліцію охочих", в межах якої розробляється план з надання повоєнних гарантій Україні, зокрема можлива відправка європейських миротворців, як фактору стримування.

Паралельно Париж і Лондон мобілізують військову підтримку України просто зараз на тлі відступу США від своїх зобов’язань щодо підтримки Києва в умовах триваючої агресії РФ.

Разом з тим, Європа втрачає віру в те, що США виконають свої зобов’язання в межах оборонного альянсу НАТО. Відтак європейці почали нарощувати власні оборонні потуги, аби самотужки зустріти російські танки через кілька років після закінчення війни в Україні.

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