Кирило Дмитрієв зробив коротку заяву після розмови Трампа і Путіна.

Під керівництвом президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа "світ сьогодні став набагато безпечнішим", заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входив до складу делегації окупантів на переговорах зі США в Саудівській Аравії.

"Історично! Епічно!", - зазначив він у публікації в X (Twitter).

Що ще відомо про розмову Трампа з Путіним

Розмова відбулася ввечері 18 березня 2025 року. Вона тривала 2,5 години.

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Раніше УНІАН повідомляв, що перед самою розмовою в Білому домі встигли висловитися щодо очікувань від контакту між президентами США та Росії. Заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що Трамп дуже серйозно ставиться до цієї "зустрічі".

Філдс, на запитання про те, чи може кремлівський диктатор вести з президентом США "жорстку гру", наголосив, що в Путіна з Трампом склалися "дуже хороші робочі стосунки", у яких нібито обидві людини "поважають" одне одного.

Крім того, незабаром почали з'являтися перші деталі розмови. Повідомляється, що Путін і Трамп "продовжили детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України". Крім того, Путін заявив, що 19 березня Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175.

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