Макрон намагається залучити міжнародну громадськість до підтримки України, що контрастує з прагненням Трампа якнайшвидше завершити війну.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається залучити міжнародну громадськість до підтримки України. Однак ця ініціатива ставить його на шлях протистояння з президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg.

Президент США сприймає припинення вогню як спосіб відновити співпрацю з Росією. Своєю чергою, Володимир Путін у розмові з Трампом зажадав повністю припинити постачання зброї в Україну, що змусить Макрона фактично відмовитися від зусиль з мобілізації підтримки Києва.

При цьому високопоставлений європейський чиновник наголошував, що європейські країни нізащо не підуть на виконання умов Путіна. Прессекретарка французького уряду Софі Прімас заявила, що ці умови "нереалістичні", і Макрон щодня розмовляє з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у пошуках подальшого шляху.

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Останніми тижнями Макрон прийняв глав військових відомств більш ніж 30 країн і міністрів оборони основних військових держав Європи. Разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він збирає 37 країн, які готують військову підтримку Києву після досягнення припинення вогню.

При цьому давні стосунки Макрона з Трампом дають йому важливу роль, зазначає видання:

"Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв'язки, кажуть люди, знайомі з його мисленням. Французький президент сказав помічникам, що, хоча Трамп не дуже хороший слухач, якщо ви знайдете правильний аргумент, ви зможете привернути його увагу".

І оскільки західні лідери намагаються відреагувати на зусилля Трампа з перебудови світового порядку, цей зв'язок допомагає поставити Макрона на центральну позицію. Французькі виборці також привітали повернення Макрона в міжнародну увагу, піднявши його рейтинг схвалення близько до рівня, який він тримав до парламентських виборів минулого року.

Однак спроби Макрона зміцнити свої відносини з Білим домом стикаються з серйозними перешкодами, пише видання.

У будь-якому разі, розміщення європейських військ в Україні нестиме серйозні ризики, сказав один європейський чиновник, тим паче, якщо цей крок допоможе Україні протистояти тиску США, спрямованому на врегулювання відносин із Путіним.

Війна в Україні - новини

Раніше Путін відмовився від пропозиції про повне припинення вогню в Україні. Натомість він погодився на тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру України. Також Путін заявив, що ключовою умовою для початку мирного врегулювання є припинення поставок Україні західних озброєнь і розвідувальної інформації.

Раніше Еммануель Макрон заявляв, що Росія не має права голосу в питанні присутності миротворчих військ на території України. Він також разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем пообіцяв, що їхні країни продовжать надавати Україні військову допомогу.

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