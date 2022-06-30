Диктатор заявив, що якби лідери "Великої сімки" вирішили роздягнутися, то це було б "огидним видовищем".

Президент РФ Володимир Путін відреагував на жарти лідерів G7 про його фото з голим торсом. Глузування зачепили диктатора, через що він перейшов до образ і не забув спробувати себе похвалити.

Після Каспійського саміту, який проходив 29 червня, Путін відповідав на питання пропагандистських журналістів і не зумів приховати, що жарти "Великої сімки" його образили.

Так, диктатор зазначив, що якби лідери G7 роздяглися, то це нібито було б "огидним видовищем".

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися, по пояс або нижче пояса, думаю, це було б огидне видовище в будь-якому випадку", - заявив Путін.

Диктатор спробував пожартувати про те, що в людині повинна бути гармонія душі і тіла. Для цього, вважає Путін, який, за даними ЗМІ, страждає від серйозних захворювань, потрібно займатися спортом і відмовитися від зловживання алкоголем. Судячи з усього, так диктатор спробував образити лідерів "Великої сімки".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідери G7 жорстко висміяли голий торс Путіна на постановочному фото з конем, яке було знято у 2009 році. На тему любові диктатора до "гри м'язами" вдало гострили прем'єр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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