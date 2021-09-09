Путін і Лукашенко підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

У російському Кремлі пройшла п'ята за рік зустріч президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

Сам переговори тривали більше 3 годин, а Путін і Лукашенко підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

Вони домовилися, що 1 грудня 2023 року буде підписано договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі. Крім того, передбачено створення єдиного ринку нафти і нафтопродуктів, а також договір про єдиний ринок електроенергії.

"Я не виключаю, що може бути створений Союзний Парламент", - сказав Путін.

Лукашенко заявив, що рівні права для суб'єктів господарювання Білорусі і РФ - це головний документ, розглянутий на зустрічі з Путіним.

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Путін розповів, що уряди домовляються про нову фінансову підтримку Мінська, з вересня до кінця 2022 р вона складе близько $630 млн.

Також планується створення спільного платіжного простору в рамках "союзної держави".

Росія зніме всі існуючі обмеження на авіасполучення з Білоруссю.

Лукашенко також заявив, що вдячний Путіну за політику "невтручання у справи Білорусі з питання мігрантів".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що росіяни і білоруси – "практично єдиний народ".

Автор: Олег Давигора