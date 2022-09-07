Путіна не влаштовує, що на сьогоднішній день лише 3% від вивезеного з України продовольства в рамках "зернової угоди" було направлено в найбідніші країни.

Президент РФ Володимир Путина заявив, що українське зерно постачається Заходу, а не голодуючим країнам і пообіцяв обговорити це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Східного економічного форуму.

За даними Путіна, на сьогоднішній день лише 3% від вивезеного з України продовольства в рамках "зернової угоди", яка була підписана для підтримки нужденних країн, було направлено в найбідніші країни. Решта зерна, як стверджує глава Кремля, було направлено в країни Євросоюзу.

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"За всесвітньою програмою продовольства ООН, яка передбачає допомогу нужденним країнам, було завантажено всього 2 з 87 кораблів. На них було вивезено 60 тис. тонн продовольства з 2 млн тонн, це всього 3%", - заявив Путін.

Він звинуватив європейські країни в тому, що їхні дії схожі на дії колонізаторів, а країни, що розвиваються "просто в черговий раз обдурили".

"При такому підході масштаб продовольчих проблем у світі буде тільки наростати... Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямки вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов'язково пораджся про це з президентом Туреччини", - сказав глава РФ.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі.

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