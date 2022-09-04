"Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати у війну зі всім російським народом", - сказав Джон Кірбі.

США готові видавати візи "хорошим росіянам", адже буцімто народ РФ не повинен страждати через злочинні дії режиму Путіна.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Вашингтон накладає санкції на російського президента, а також на його оточення і олігархів кремля. Санкції також запроваджуються проти прихильників режиму і тих, хто так чи інакше підтримують війну.

Відео дня

"Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний шлях. Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати у війну зі всім російським народом. Не російський народ потрібно звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет, його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні, і самі росіяни не повинні в результаті цього страждати", – сказав Кірбі.

Заборона на видачу віз росіянам - що відомо