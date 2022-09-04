США готові видавати візи "хорошим росіянам", адже буцімто народ РФ не повинен страждати через злочинні дії режиму Путіна.
Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, Вашингтон накладає санкції на російського президента, а також на його оточення і олігархів кремля. Санкції також запроваджуються проти прихильників режиму і тих, хто так чи інакше підтримують війну.
"Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний шлях. Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати у війну зі всім російським народом. Не російський народ потрібно звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет, його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні, і самі росіяни не повинні в результаті цього страждати", – сказав Кірбі.
Заборона на видачу віз росіянам - що відомо
- За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія та Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.
- ЄС скасував спрощений режим видачі віз росіянам.
- Литва запропонувала анкетувати росіян при в'їзді у ЄС, одним з питань може бути "Чий Крим?".