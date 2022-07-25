Глава Міноборони Британії подякував Словаччині за підтримку Києва.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звернувся до країн, які залишаються осторонь війни в Україні. Він попередив, що з такою позицією президент РФ Володимир Путін "з'їсть" всіх.

Про це повідомляє SkyNews

Британський політик відреагував на підтримку Словаччиною української сторони у війні проти Росії. При цьому Уоллес висловив застереження країнам, які не приймають чиюсь сторону.

"Якщо ви будете сидіти на паркані з президентом Путіним, він, врешті – решт, з'їсть паркан, а потім з'їсть вас", - підсумував Уоллес.

Як раніше повідомляв УНІАН, Словаччина готова обговорювати передачу Україні 11 багатоцільових винищувачів МіГ-29 після того, як вони будуть зняті з експлуатації, і замість них повітряний простір патрулюватимуть Польща і Чехія.

Міністр оборони країни Ярослав Надь вказав, що Словаччина недостатньо велика, щоб в односторонньому порядку подарувати Києву МіГи, тому необхідні союзники і пропозиції щодо заміни літаків або надання грошей

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