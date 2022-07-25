Серед іншого експерти спостерігають у Володимира Путіна величезну кількість явно виражених психічних розладів.

Під час останнього офіційного візиту до Ірану російський диктатор Володимир Путін майже весь час покашлював.

Постійний кашель і як-ніби нежить на перший погляд можуть здатися звичайною застудою, але насправді це може бути передвісником серйозних захворювань Путіна, йдеться в сюжеті телеканалу "FreeДом".

"Кашель насправді також є симптомом багатьох хвороб...", - каже парамедик, доктор невідкладних станів Руслан Самігуллін.

Російські видання "Проект", що спеціалізується на розслідуваннях, знайшло факти того, що Путін серйозно хворіє вже близько 10 років. Саме після 2012 року в графіку кремлівського диктатора виникають дивні проміжки, в які він кудись зникає.

Про наявність захворювань можуть свідчити дивні рухи і міміка Путіна. І те, що російський тиран фізично і психічно хворий - "незаперечний факт", що неодноразово відзначали десятки лікарів, йдеться в сюжеті "FreeДом".

"Всі ці посмикування ручок, ніжок... Це говорить про те, що це не просто людина наблизилася до такого віку, а що в нього є ще достатня кількість захворювань, які викликають додаткові скорочення клітин головного мозку. Тобто багато клітинок мозку в нього вже померло", - зазначає психіатр Олександр Іванов.

Він також додає, що у Путіна є величезна кількість явно виражених психічних розладів. "Дисоціативний розлад особистості, параноя... Цілісної особистості як такої вже немає. Є набір симптомів... Але в цілому керувати країною, або просто хоч ким небудь керувати, така людина не повинна. Він хворий, тяжко хворий", - говорить Іванов.

Сам же Путін намагається приховувати свої проблеми зі здоров'ям, для чого маніакально оточує себе лікарями. Одними з найчастіших відвідувачів глави Кремля є онкологи, частіше за них приходять лише ЛОРи.

Що не дивно, оскільки кашель Путіна - одна з ознак саме онкології, наголошується в сюжеті.

"Ми можемо підозрювати, що це рак щитовидної залози або рак легенів. У таких випадках дійсно є кашель, хрипота голосу. Говорячи про рак щитовидної залози - досить непоганий прогноз: 70-75% виживають протягом 5 років. А якщо це рак легенів - лікувати його складніше. Він має властивість метастазувати в інші органи, він має агресивну поведінку", - говорить Руслан Самігуллін.

Але крім онкології і психічних захворювань лікарі виділяють ще одну хворобу, яка яскраво виражена у Путіна. Йдеться про хворобу Гентінгтона - хронічне захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин.

"Вона супроводжується симптомами, які ми бачимо. Це тремор рук, це хорея - мимовільні безладні рухи рук, ніг (постукування каблуком), мімічні порушення, його покусування губ... Це генетичне захворювання і воно аутоімунне. Прогноз при цьому захворюванні після появи першого симптому - 10-20 років. При цьому пацієнти помирають не від самої хвороби, а від пов'язаних захворювань", - розповів Самігуллін.

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Вас також можуть зацікавити новини: