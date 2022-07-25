Під час останнього офіційного візиту до Ірану російський диктатор Володимир Путін майже весь час покашлював.
Постійний кашель і як-ніби нежить на перший погляд можуть здатися звичайною застудою, але насправді це може бути передвісником серйозних захворювань Путіна, йдеться в сюжеті телеканалу "FreeДом".
"Кашель насправді також є симптомом багатьох хвороб...", - каже парамедик, доктор невідкладних станів Руслан Самігуллін.
Російські видання "Проект", що спеціалізується на розслідуваннях, знайшло факти того, що Путін серйозно хворіє вже близько 10 років. Саме після 2012 року в графіку кремлівського диктатора виникають дивні проміжки, в які він кудись зникає.
Про наявність захворювань можуть свідчити дивні рухи і міміка Путіна. І те, що російський тиран фізично і психічно хворий - "незаперечний факт", що неодноразово відзначали десятки лікарів, йдеться в сюжеті "FreeДом".
"Всі ці посмикування ручок, ніжок... Це говорить про те, що це не просто людина наблизилася до такого віку, а що в нього є ще достатня кількість захворювань, які викликають додаткові скорочення клітин головного мозку. Тобто багато клітинок мозку в нього вже померло", - зазначає психіатр Олександр Іванов.
Він також додає, що у Путіна є величезна кількість явно виражених психічних розладів. "Дисоціативний розлад особистості, параноя... Цілісної особистості як такої вже немає. Є набір симптомів... Але в цілому керувати країною, або просто хоч ким небудь керувати, така людина не повинна. Він хворий, тяжко хворий", - говорить Іванов.
Сам же Путін намагається приховувати свої проблеми зі здоров'ям, для чого маніакально оточує себе лікарями. Одними з найчастіших відвідувачів глави Кремля є онкологи, частіше за них приходять лише ЛОРи.
Що не дивно, оскільки кашель Путіна - одна з ознак саме онкології, наголошується в сюжеті.
"Ми можемо підозрювати, що це рак щитовидної залози або рак легенів. У таких випадках дійсно є кашель, хрипота голосу. Говорячи про рак щитовидної залози - досить непоганий прогноз: 70-75% виживають протягом 5 років. А якщо це рак легенів - лікувати його складніше. Він має властивість метастазувати в інші органи, він має агресивну поведінку", - говорить Руслан Самігуллін.
Але крім онкології і психічних захворювань лікарі виділяють ще одну хворобу, яка яскраво виражена у Путіна. Йдеться про хворобу Гентінгтона - хронічне захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин.
"Вона супроводжується симптомами, які ми бачимо. Це тремор рук, це хорея - мимовільні безладні рухи рук, ніг (постукування каблуком), мімічні порушення, його покусування губ... Це генетичне захворювання і воно аутоімунне. Прогноз при цьому захворюванні після появи першого симптому - 10-20 років. При цьому пацієнти помирають не від самої хвороби, а від пов'язаних захворювань", - розповів Самігуллін.
Рак у Путіна - що відомо
Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.
Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.
У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.