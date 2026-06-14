Путін зателефонував Трампу і поскаржився на ЗСУ

Диктатор обурений тим, що ЗСУ знищують його "мирні" військові заводи та "цивільні" склади з боєприпасами.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, розмова тривала 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Путін привітав Трампа з 80-річчям, після чого співрозмовники обговорили міжнародну політику.

Зокрема, були порушені питання щодо мирного договору між США та Іраном, який готується. За словами Ушакова, Трамп повідомив, що підсумки переговорів можуть бути оприлюднені сьогодні.

Відео дня

Також зазначається, що Трамп наголосив на необхідності припинення війни в Україні. У відповідь Путін заявив, що мирному врегулюванню нібито заважають недавні удари ЗСУ по "цивільних об'єктах у Росії". При цьому диктатор запевнив, що такі удари з боку України не змінять ситуацію на полі бою.

За словами Ушакова, Путін вкотре повторив Трампу заздалегідь неприйнятну пропозицію: якщо Зеленський "хоче" зустрічі, нехай приїжджає до Москви.

Як стверджує Ушаков, американський президент висловив готовність "вплинути" на Київ і на європейських союзників США у питанні мирного врегулювання.

За даними Ушакова, під час розмови з Трампом Путін чомусь заявив, що Зеленському, який має єврейське коріння, не варто забувати про Голокост.

Крім того, під час розмови сторони домовилися, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які так і не доїхали до Києва, вкотре приїдуть до Москви найближчим часом.

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

Як писав УНІАН, раніше сьогодні телефонну розмову з президентом США провів і український лідер Володимир Зеленський. За словами українського президента, вони, зокрема, обговорили те, як можна наблизити мир в Україні.

Також Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на фронті та останні успіхи ЗСУ. Президенти домовилися обговорити це детальніше під час зустрічі на саміті G7 наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: