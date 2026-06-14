Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, - ОП

Сьогодні президент США святкує день народження.

Президент України Володимир Зеленський провів неанонсовану телефону розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела. Інформацію підтверджують також інші ЗМІ.

За даними поінформованого співрозмовника журналістів, лідери двох країн говарили близько 30 хвилин. Український президент зокрема привітав колегу із днем народження, але також обговорювалися і більш важливі теми.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - пише РБК-Україна із посиланням на джерело.

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Оновлено о 18.20. Інформацію про розмову президентів України та США підтвердив у коментарі "Суспільному" радник Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, розмова тривала 30-35 хвилин. Президенти зокрема говорили про перспективи подальших мирних переговорів за Росією та інші дипломатичні кроки. Литвин назвав розмову "змістовною" та пообіцяв, що незабаром Зеленський сам розповість подробиці.

Зеленський і Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже у вівторок в Європі. Президент США прибуде до Франції 15 червня для участі в саміті G7, де того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня він долучиться до робочої сесії лідерів G7, у якій також братиме участь Володимир Зеленський.

Хоча офіційна двостороння зустріч між Трампом і Зеленським не запланована, вони можуть поспілкуватися у кулуарах. За словами американських чиновників, одним із головних пріоритетів Трампа є якнайшвидше завершення війни в Україні.

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