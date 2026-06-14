Венс відповів на чутки про стан здоров'я Трампа

За словами віцепрезидента, у Трампа більше витривалості та енергії, ніж у людей, на 30 років молодших.

Президент США Дональд Трамп здоровий і сповнений енергії. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю CBS News, відповідаючи на публікації у ЗМІ на цю тему.

"Я думаю, що [президент Трамп] у відмінному здоров'ї. Знаєте, ви бачите, як люди в ЗМІ постійно говорять про це... Це просто те, про що ЗМІ будуть говорити. Але з того, що я бачив, я буквально жодного разу не подумав, що в нього немає витривалості чи енергії, щоб виконувати цю роботу", - сказав Венс.

Він наголосив, що у Трампа навіть "більше витривалості та енергії, ніж у багатьох людей у ​​кабінеті міністрів, які на 30 років молодші за нього".

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"І я думаю, що це добре, тому що вам потрібен президент, який здатний виконувати таку важку роботу щодня", - додав віцепрезидент.

Здоров'я Трампа: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці травня у США опублікували звіт про стан здоров'я Трампа. Згідно з ним Трамп "залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи хорошу роботу серця, легенів, нервової системи та загальний фізичний стан". Також у звіті стверджується, що Трамп "повністю придатний для виконання всіх обов’язків" президента. Щодо синців на руках, на які звертали увагу ЗМІ, то медики стверджували, що вони "відповідають незначному подразненню м'яких тканин, пов'язаному з частими рукостисканнями на тлі прийому аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань".

Тим часом з'явилася інформація, що у Трампа, ймовірно, психічний розлад. Група із 36 медичних фахівців – неврологів, психіатрів та психологів, більшість із яких є професорами американських університетів у відставці, - оприлюднила відкритий лист із "медичними занепокоєннями" щодо президента США. У ньому йшлося про те, що психічний стан Трампа нібито погіршується, а його поведінка викликає дедалі більше тривоги.

Також нещодавно відомий в Україні лікар, кандидат медичних наук Євген Комаровський поставив діагноз Трампу, зазначивши, що президент США може бути хворий на деменцію. "У мене жодних особливих сумнівів у цьому немає. Це нормальний діагноз. Він в цьому не винен за великим рахунком. Це очевидно, абсолютно імпульсивна поведінка, коли людина забуває, що вона говорила вчора", – пояснював лікар.

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