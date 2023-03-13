Уряд Росії посилює тиск на компанії, щоб вони вносили більший внесок у бюджет.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін має намір зустрітися з російськими магнатами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як повідомляється, зустріч має відбутися 16 березня. Минулорічна зустріч з магнатами була зірвана на тлі бойових дій.

За даними видання, у своєму виступі в цьому році Путін планує зосередити увагу на відродженні економічного зростання і підвищенні відповідальності, з якою в даний час стикається російський бізнес.Тим часом магнати сподіваються "висловити стурбованість зростаючою роллю держави в економіці і наполягають на кроках щодо лібералізації ділового середовища". Зокрема, як повідомляється, російські олігархи хочуть скасування кримінальних покарань за деякі економічні злочини, в тому числі за відмивання грошей.

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Видання підкреслює, що по мірі зростання витрат на війну, уряд РФ змусив компанії заплатити цього року до 300 мільярдів рублів (3,9 мільярда доларів) у вигляді додаткових зборів.

Провал Путіна на війні в Україні

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін шукає, кого зможе звинуватити в провалах Росії у війні проти України.

Як повідомляється, Російські президнт використовує колосальні втрати вагнерівців під Бахмутом, щоб відвернути увагу росіян від найгірших проблем у Збройних силах Росії.

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