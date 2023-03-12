Всередині Кремль роздирає боротьба між путінськими елітами.

Президент РФ Володимир Путін більше не контролює російський інформаційний простір і не може це виправити.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначили аналітики, прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що всередині Кремля відбувається боротьба, внаслідок чого Путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і не може це виправити.

Вона заявила, що Кремль не може створити сучасній аналог радянського Інформбюро з використанням сталінського підходу для централізованого контролю над інформаційним простором РФ через боротьбу між кремлівськими "елітами".

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Експерти вважають, що заява Захарової підтвердила кілька оцінок ISW: що в Кремлі йде боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна; що з часом Путін сильно поступився контролем над інформаційним простором в країні і тепер не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення цього контролю.

Російська пропаганда

З моменту широкомасштабного вторгнення Путін запустив масштабну пропагандистську машину, щоб виправдати перед населенням війну проти України. Головні кремлівські пропагандисти продовжують переконувати росіян, що так звана "спецоперація" була дуже необхідна.

Так, російський пропагандист Дмитро Пучков отримав президентський грант в 19,3 млн руб. на свою пропагандистську програму "Вечерний излучатель", яка виходитиме на платформі RuTube.

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