Делегації Німеччини та РФ провели таємні переговори щодо України в Азербайджані, - Алієв

Алієв зазначив, що територія Азербайджану була використана для проведення цієї зустрічі без відома уряду.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку відбулася зустріч колишніх високопоставлених чиновників Німеччини та Росії. За його словами, чиновники обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України, пише Bloomberg.

"Наша територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на цій зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", – сказав Алієв журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

Президент Азербайджану додав, що Баку може лише вітати подібні ініціативи, якщо вони справді покликані сприяти припиненню війни між Росією та Україною. Він уточнив, що зустріч відбулася 12–14 липня.

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Крім того, під час пресконференції Мерц запевнив, що його уряд не мав до цього жодного стосунку. За його словами, йому нічого не відомо про будь-яку подібну зустріч.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до складу неофіційної німецької делегації увійшли колишній глава апарату ексканцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек. Журналісти повідомляли, що ця делегація провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками російського диктатора Володимира Путіна.

ЗМІ заявляли, що до складу російської делегації входили голова Ради при президенті РФ з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв і голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

Путін спробує перетворити мирні переговори на фарс

Нагадаємо, що видання Foreign Affairs писало, що російський диктатор Володимир Путін розглядає дипломатію як війну, але іншими засобами. Раніше він використовував переговори в Мінську, щоб відвернути увагу від України та вивести європейські країни з рівноваги.

У виданні вважають, що Путін погодився б на припинення вогню у повномасштабній війні проти України лише в тому випадку, якщо б це сприяло досягненню його початкових військових цілей.

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