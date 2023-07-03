Грузія продовжує активно зближуватися з Росією, в даному випадку в транспортній сфері.

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways, що потрапила під українські санкції, збільшили число рейсів між Москвою і Тбілісі.

Як повідомляє прес-служба "Азимуту", тепер компанія виконуватиме по два рейси на день замість одного. Крім ранкового рейсу з'явився вечірній.

Компанія Georgian Airways також збільшила число рейсів, але скромно про це промовчала в своїх соцмережах. До цього часу компанія виконувала один рейс на день. Однак, як пише кавказька редакція "Радіо Свобода", на своєму сайті компанія почала продавати квитки на додаткові рейси, які будуть виконуватися по понеділках, четвергах і неділях.

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Авіасполучення між Росією і Грузією

Чинна влада Грузії відмовилася вводити санкції проти Росії через вторгнення в Україну і почала нарощувати торгівлю з країною-агресором. У травні після багаторічної перерви між країнами було відновлено перерване авіасполучення.

Демонстративне зближення Москви і Тбілісі викликало гостро негативну реакцію України і країн Заходу. Так, країни ЄС вручили представнику Грузії дипломатичний демарш з приводу відновленого авіасполучення. Україна і зовсім ввела санкції проти грузинської авіакомпанії, що почала ці польоти.

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