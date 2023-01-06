Трійка лідерів рейтингу залишилася незмінною.

Аналітики Global Firepower опублікували щорічний рейтинг найсильніших армій світу, провівши ранжування на основі наявної вогневої потужності.

При формуванні рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни враховуючи кількість військових підрозділів і фінансовий стан, матеріально-технічні можливості, географію та інші аспекти.

Всього аналітики розглянули військовий потенціал 145 світових держав. У першій двадцятці цьогоріч є значні зміни.

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ТОП-20 найсильніших армій світу:

США. Росія. Китай. Індія. Велика Британія. Північна Корея. Пакистан. Японія. Франція. Італія. Туреччина. Бразилія. Індонезія. Єгипет. Україна. Австралія. Іран. Ізраїль. В'єтнам. Польща.

Аутсайдерами рейтингу наймогутніших армій світу стали Молдова, Бенін і Бутан.

Україна в рейтингу найсильніших армій світу

Збройні сили України поступово покращували свої позиції в рейтингу Global Firepower. Торік Україна зайняла 22 місце серед 140 країн, піднявшись на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу.

У 2021 Україна зайняла 25 місце, а ще роком раніше, у 2020, Україна посіла 27 місце.

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