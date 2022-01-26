У Європі українська армія займає шосту позицію.

Україна піднялася на три сходинки у світовому рейтингу військової потужності та зайняла 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу. Минулого року українська армія була на 25 місці.

Про це свідчать дані американського рейтингу військової потужності Global Firepower Index 2022.

Зокрема, за рік Україна покращила так званий "Індекс сили" (PwrIndx). У 2022 році він становить 0,3266 (оцінка 0,0000 вважається "ідеальною"). У 2021 році цей показник був - 0,4396, у 2020 році - 0,4457.

Трійкою лідерів рейтингу стали США, Росія та Китай.

Усі інші країни-сусіди України, крім РФ, мають слабші позиції у цьому рейтингу. Зокрема, Польща опинилася на 24 місці, Румунія - 38, Білорусь - 52, Угорщина - 56, Словаччина - 60 та Молдова - 105.

Важливо, що Україна зайняла шосту позицію у рейтингу військової потужності серед 35 країн Європи. Минулого року наша країна була сьомою у рейтингу. Найпотужніша у військовому плані в Європі - Франція, далі йде Велика Британія, Італія - 3, Німеччина - 4, Іспанія - 5.

Рейтинг Global Firepower Index враховує чисельність людських ресурсів, логістичні можливості, паливні ресурси, фінансові можливості, витрати на оборону та географію. При цьому фахівці, що формують рейтинг, не розраховують справжні бойові можливості армій.

Читайте такожДанілов: У разі наступу ми будемо битися, нічого здавати не збираємосьЯк повідомляв УНІАН, раніше на тлі загрози вторгнення РФ в Міністерстві оборони закликали українців довіряти Збройним силам та зберігати спокій, не піддаючись паніці.

Вас також можуть зацікавити новини: