Мітинги охоплять низку європейських країн вже найближчими днями.

Російська Федерація планує провести низку мітингів в європейських країнах для просування проросійських настроїв, провокування заворушень у зв’язку з санкціями проти Росії та військовою допомогою для України. Акції та провокації можуть відбутися напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка почнеться 18 лютого.

Аналітики Robert Lansing Institute (RLI) пояснюють, що, вочевидь, у такий спосіб Москва планує викликати у населення цих країн певні сумніви щодо єдності Заходу щодо протидії російській агресії проти України.

"Для цього залучається актив із числа представників лівих політичних сил і організацій. Значна частина з них спочатку була залучена комуністичним режимом Росії для підтримки антивоєнного руху на Заході. Також будуть залучені ультраправі організації та партії, які діють із позицій захисту національних інтересів і військового потенціалу, позбавлення від впливу США та виходу з НАТО", – йдеться у заяві RLI.

Зазначається, що "нездатність Кремля політично впливати на ухвалення рішень у НАТО призводить до спроб організувати показові мітинги "солідарності", задумані за аналогією з тими, що проводилися комуністичною Москвою за часів Холодної війни.

За даними джерел аналітиків у Москві, в рамках зусиль з організації проросійських мітингів спостерігається тенденція до організації демонстрацій і пікетів біля військових баз США. Ще один варіант – зібрати натовпи біля інших об’єктів військової інфраструктури союзників по НАТО, де займаються підготовкою українських військовослужбовців.

При цьому, аналітики вважають, що подібні операції російської влади надають унікальну можливість викрити агентуру РФ і пов’язані з нею організації.

За даними RLI, крім запланованих на лютий акцій у Великій Британії, з 16 по 18 лютого російські спецслужби проведуть аналогічні мітинги і в Португалії. Організатором події виступає "Португальська рада миру та співробітництва", що є правонаступником прокомуністичної організації "Рух за мир у Португалії", лідер якої – Марія Ільда да Коста Фігейред – є членом ЦК "Комуністичної партії Португалії" ще з радянських часів.

"Організатори акцій вимагатимуть припинення бойових дій в Україні, поновлення прямого політичного діалогу з Москвою, відмови від санкційної політики, а також вимагатимуть від уряду Португалії припинити надання військової допомоги Україні тощо", – наголошують аналітики.

Мітинг планується і в Німеччині. 18 лютого у Мюнхені мають намір провести демонстрацію під гаслом "Переговори замість стрілянини". Організатором мітингу виступає "Громадська ініціатива проти проведення конференції НАТО з безпеки".

Аналітики стверджують, що в акціях візьмуть участь проросійські активісти, які приїжджали на окуповані території України або брали участь у пропагандистських акціях у РФ як журналісти або члени громадських організацій. Крім того, низка цих акцій безпосередньо підтримується правопопулістською політичною партією "Альтернатива для Німеччини", представників якої підозрюють у отриманні фінансової підтримки з боку Росії, активній співпраці з російськими дипломатами в Німеччині та членами проросійських іноземних організацій.

Водночас 26 лютого має відбутися мітинг біля бази НАТО в Рамштайні під гаслом "Зупинимо експорт зброї НАТО в Україну з метою запобігти Третій світовій війні".

Російські провокації за кордоном

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Для цього Москва може використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн.

Водночас колишні співробітники британської розвідки заявили, що Велика Британія в даний час є головною метою для Росії, і вона буде робити все можливе, щоб "отримати доступ до людей і використовувати агентів у потрібних місцях".

Крім того, російські спецслужби організували операцію з дестабілізації ситуації у Швеції з метою завадити країні приєднатися до НАТО. Йдеться про скандал, кром лідер партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан публічно спалив екземпляр Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі.

Вас також можуть зацікавити новини: