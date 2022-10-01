Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав "пеклом" путінський мітинг-концерт на Красній площі в Москві, присвячений незаконній анексії українських територій.
Про це він повідомив у Twitter.
Ввечері, 30 вересня, у центрі Москві пройшов багатотисячний мітинг з триколорами, рашистськими блогерами й співаками. Ведучі дякували окупантам за загарбання чужих територій, називаючи це "приєднанням" до складу РФ.
Попередньо, участь у мітингу взяли понад 100 тисяч російських громадян.
На сцені виступили любителі Путіна Газманов, група "Любе", Чичеріна, а ще - ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, виступив і сам Путін. Водночас російські ЗМІ писали, що пройти на захід можна було лише за попередньо отриманим запрошенням.
Під час виступу Газманова деякі росіяни водили на площі хороводи.
Подоляк назвав "свято" - "пеклом".
"Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території. Водночас цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним", - написв він у соцмережі.
Спроба анексії Путіним українських територій
30 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про незаконне приєднання окупованих українських територій до Росії.
У світі вже засудили дії росіян, заявивши, що продовжуватиме підтримувати зусилля України з деокупації земель.
На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, таким чином Путін хоче заморозити конфлікт, стабілізувавши становище РФ на лінії фронту, щоб за кілька років з новою силою напасти на Україну, але вже маючи територіальну перевагу.