Участь у мітингу взяли понад 100 тисяч російських громадян.

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав "пеклом" путінський мітинг-концерт на Красній площі в Москві, присвячений незаконній анексії українських територій.

Про це він повідомив у Twitter.

Ввечері, 30 вересня, у центрі Москві пройшов багатотисячний мітинг з триколорами, рашистськими блогерами й співаками. Ведучі дякували окупантам за загарбання чужих територій, називаючи це "приєднанням" до складу РФ.

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Попередньо, участь у мітингу взяли понад 100 тисяч російських громадян.

На сцені виступили любителі Путіна Газманов, група "Любе", Чичеріна, а ще - ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, виступив і сам Путін. Водночас російські ЗМІ писали, що пройти на захід можна було лише за попередньо отриманим запрошенням.

Під час виступу Газманова деякі росіяни водили на площі хороводи.

Подоляк назвав "свято" - "пеклом".

"Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території. Водночас цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним", - написв він у соцмережі.

Спроба анексії Путіним українських територій

30 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про незаконне приєднання окупованих українських територій до Росії.

У світі вже засудили дії росіян, заявивши, що продовжуватиме підтримувати зусилля України з деокупації земель.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, таким чином Путін хоче заморозити конфлікт, стабілізувавши становище РФ на лінії фронту, щоб за кілька років з новою силою напасти на Україну, але вже маючи територіальну перевагу.

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