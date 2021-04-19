19 квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорить ситуацію на українсько-російському кордоні.

Євросоюз готовий вдатися до дій і запровадити санкції проти Російської Федерації у разі подальшого загострення і початку бойових дій на кордоні з Україною, куди Росія стягує війська і техніку.

Читайте такожНавіщо Росія стягує війська до України: у Зеленського назвали мету ПутінаЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав у відеозверненні з нагоди проведення сьогодні засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"Ситуація у подальшому погіршується на східному кордоні України, а також у Криму, де Росія розміщує війська, боєприпаси і артилерію. Надія полягає у тому, що Європа може говорити одним голосом, заявляючи, що Росія повинна відвести її свої війська і припинити загострення. Також Європа готова розглянути санкції, якщо відбудеться перетин "червоних ліній"", - наголосив Ландсбергіс.

Зокрема, глава МЗС Литви пояснив, що в тому разі, якщо розпочнуться нові бойові дії, Європа "не буде лише сідити і думати, а буде готова діяти".

Стягування військ РФ до кордону України

19 квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорить ситуацію на українсько-російському кордоні.

Перед початком засідання віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко