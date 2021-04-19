Сьогодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорить ситуацію на українсько-російському кордоні.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає Росію відвести війська від кордону України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Високий представник ЄС заявив, що сьогодні міністри розглянуть "ситуацію на українському кордоні з розміщенням російських військ".

"Ця ситуація є дуже небезпечною, і ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - наголосив Боррель.

Він нагадав, що сьогодні на засідання Ради ЄС запрошений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який пояснить членам Ради ЄС, якою є ситуація на українсько-російському кордоні.

"Відносини з Росією не покращуються, навпаки, напруження посилюється у різних формах", - зазначив Боррель.

Також Рада ЄС обговорить ситуацію з видворенням російських дипломатів з Чехії і ситуацію з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального, яка викликає тривогу в європейських політиків.

"Я отримав листа від його команди. Ми дуже занепокоєні станом здоров'я пана Навального", - повідомив Боррель і нагадав, що усі 27 країн-членів ЄС просять РФ надати необхідну медичну допомогу опозиціонеру Навальному.

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Автор: Віталій Саєнко