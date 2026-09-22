Трамп змінив тон і почав 'підколювати' Путіна: у NY Post пояснили, що це означає

Головний ключ до миру – переконати Путіна в тому, що Захід не збирається покинути Україну.

Ключове питання щодо завершення війни в Україні полягає в тому, коли саме Володимир Путін вирішить зробити паузу. Поки що ознак цього не видно, оскільки російський лідер, як і раніше, наполягає на серйозних поступках з боку України – передачі стратегічно важливого Донбасу.

Однак останнім часом президент США Дональд Трамп, який раніше виявляв повагу до Путіна, різко змінив тон, і це цікавий сигнал, пише NY Post.

Якщо раніше він закликав президента України Володимира Зеленського "припинити виводити з ладу об’єкти з виробництва дизельного палива в Росії", оскільки це призводить до зростання світових цін, то тепер нарікає на те, що Росія "втратила контроль над своєю дизельною промисловістю".

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"Це звучить як спроба підколоти Путіна й водночас вказати Заходу на ознаки того, що рішучість Кремля, можливо, слабшає", – зазначає видання.

NY Post вказує, що Путін має намір продовжувати війну, оскільки його не хвилює, скільки крові проллють його власні війська, а страждання всіх українців він вважає для себе перевагою.

Крім того, він, як і раніше, робить ставку на те, що Захід перестане постачати Києву все необхідне для продовження боротьби.

При цьому головний ключ до миру – переконати Путіна в тому, що Захід навіть не думає про те, щоб здатися.

Продаж США зброї Україні на суму 2,7 мільярда доларів минулого тижня став важливим кроком уперед – так само, як і постійна підтримка з боку Європи та довгоочікуване ухвалення закону про санкції, ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом. І є надія, що Путін нарешті вловить цей сигнал.

Тиск на Росію

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав так званий законопроект про "пекельні санкції" в ніч на 19 вересня. Цей закон затверджує та розширює санкції, мита та заборони США щодо Росії. Зокрема, він передбачає прямі санкції проти вищого керівництва Росії, включаючи кремлівського диктатора Путіна. Також закон спрямований проти так званого "тіньового флоту" РФ та покупців російської нафти й газу.

У Росії вже обурилися цим фактом, зазначивши, що закон про нові санкції проти РФ не сприяє мирному врегулюванню війни в Україні.

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